Das große Schutz-Horoskop ab 6. März 2023: 6 Sterne befreien uns jetzt von Ängsten!

Was sind das nur für Zeiten! Vertraute Sicherheiten brechen weg, immer mehr Ängste machen sich breit. Nicht wenige, vor allem die Älteren unter uns, fürchten um ihren Lebensunterhalt, haben Angst vor Armut. Ja, es stimmt: Wir alle müssen uns beinahe täglich auf Unerwartetes vorbereiten und auf weniger Wohlstand einrichten. Aber Armut? Die Sterne geben uns jetzt Hoffnung, dass dieser Alptraum nicht wahr wird. Venus, Merkur, Pluto, Mars, Saturn und Uranus werden uns vor dem Schlimmsten beschützen.

Die Fische-Saison verschafft Ihnen Klarheit

Es ist März – und so befinden wir uns mitten in der Fischeperiode. Bereits seit dem 20. Februar reist die Sonne durch das letzte Winterzeichen und steigert unsere Sehnsucht nach Frühling, nach Wärme und wenn man so will auch nach Lebensfreude und nach neuem Leben. Für viele von uns macht dieses Warten die letzten Wintertage schwer erträglich – und dies besonders in Zeiten, in denen niemand wirklich einschätzen kann, was uns das unfriedliche Weltgeschehen noch alles zumuten wird. Spätestens seit 2020 – als Saturn in den Wassermann ging – wurde uns von Monat zu Monat mehr klar, dass unsere gewohnte Lebensweise nicht mehr auf ewig funktionieren kann. Wir alle sind seitdem aufgefordert, die eigene Komfortzone zu verlassen, einige Bequemlichkeiten aufzugeben und sich den Herausforderungen zu stellen, die die viel besungene Zeitenwende mit sich bringt.

Verlassen Sie Ihre Komfortzone mithilfe der Sterne

Gerade der März 2023 ist in dieser Hinsicht ein besonders wichtiger Monat. Am 23. März wird Transformationsplanet Pluto das Zeichen wechseln, verlässt den Steinbock und folgt dann Saturn in den zukunftsorientierten Wassermann. Auf seiner langen Reise durch das luftige Zeichen wird er hoffentlich kluge Lösungen für all die Themen bringen, die jetzt unser Herz beschweren. Wir alle fürchten die Folgen von Krieg, Energie-, Klima- und Finanzkrise. In diesen wie in vielen anderen Bereichen werden uns in den kommenden Jahren neue Möglichkeiten und Hoffnungen geschenkt. Deshalb ist es jetzt so wichtig, nicht länger an vertrauten Sicherheiten festzuhalten, sondern auf Neues und Ungewöhnliches zu setzen – gesellschaftlich ebenso wie im privaten Erleben. Auch was Ihre finanzielle Absicherung betrifft, gilt es nun sich neuen Ideen zu verschreiben anstatt nur auf altbekannte Methoden zu setzen. Wenn Sie für einen solchen Schritt noch ein wenig Unterstützung aus dem Reich der Sterne brauchen – dann ist die Woche ab dem 6. März 2023 wirklich ideal für Sie.

Was passiert, wenn Saturn in die Fische wechselt

Am Montag, 06.03.2023, macht Ihnen ein äußerst konstruktives Sextil aus Fische-Sonne und Stier-Uranus Mut, sich auf Neues einzulassen und Veränderungen – gerade auch im finanziellen Bereich – zuzulassen. Wichtiger noch: Dienstag, 07.03.2023, ist ein Tag, auf den die astrologische Welt begierig schaut. Dann reist der strukturierende Saturn nämlich der Sonne in das mystische Fischezeichen hinterher. Für uns das Signal, Ängste loszulassen und innere Ruhe und Frieden zu finden. Auch wenn die Zeiten im Außen unruhig bleiben, können Sie doch innerlich zu mehr Gelassenheit finden. Saturn in den Fischen hilft Ihnen in den nächsten drei Jahren, diffuse Existenzängste besser zu bewältigen. Plötzlich machen viele Veränderungen Sinn, die Sie vorher nur irritiert haben.

Natürlich können Sie nach wie vor das meiste von dem, was in der Welt vorgeht, nicht beeinflussen. Aber mit diesem Saturn machen Sie für sich das Beste aus den Geschehnissen, die Sie bisher nur ohnmächtig erdulden mussten. Sie gehen die Dinge mit mehr Leichtigkeit an und reagieren kreativ auf akute Probleme und materielle Engpässe. Und so wie Saturn ab jetzt Ihre grundsätzliche Haltung zu allen existenziellen und materiellen Lebensfragen beeinflusst, so helfen Ihnen vier andere Sterne ganz konkret bei Ihren Alltagssorgen.

Im Klartext heißt das: Uranus im Sextil zur Sonne gibt Ihnen jetzt eine erste Ahnung von Ihrer ganz persönlichen Zukunft. Und was er Ihnen da zeigt, sollte Sie sehr optimistisch stimmen. Da werden Sie keine Armut erkennen. Veränderung, ja, aber Veränderung zum Positiven. Es wird alles viel besser als befürchtet.

Venus und Mars, im vielversprechenden Sextil verbunden, zeigen Ihnen, wie es gehen kann, Ihren Ängsten zu entkommen. Venus spricht unter diesem Aspekt von Liebe, aber weniger von Partner-Liebe, als von der Liebe zu dem, was Sie tun. Venus spricht von der Liebe zum Beruf, vom Glauben an die eigenen Ideen, vom Vertrauen in die eigene Kraft. Und diese Kraft ist dank Mars jetzt stärker denn je! Sie können Berge versetzen, und wer das kann, wird auch mit seinen Problemen fertig. Zu guter Letzt reiht sich dann auch noch Merkur in diese finanzielle Task-Force: Unter seinem Sextil-Aspekt mit Uranus dürfen Sie schon bald mit sehr erfreulichen Geldnachrichten rechnen!

