Das große Silvester-Horoskop 2024: Sternzeichen Krebs

Der Neumond in Ihrem Gegenzeichen Steinbock lädt Sie, lieber Krebs, dazu ein, sich stärker auf Ihre persönlichen Grenzen und Bedürfnisse zu besinnen. In der Liebe ermutigt Venus in den Fischen Sie, emotionale Offenheit zuzulassen und Vertrauen zu schenken. Finanziell könnten kleine Schritte und eine klare Struktur große Veränderungen bewirken. Ihre Vorsätze sollten darauf abzielen, sich nicht von emotionalen Lasten einengen zu lassen, sondern mutig Neues zu wagen. Ihr Glück liegt in der Fähigkeit, sich selbst treu zu bleiben und gleichzeitig offen für Veränderungen zu sein.

Ihr Silvester-Mantra:

„Ich vertraue meinem Herzen und lasse mich von der Kraft meiner Gefühle leiten.“