Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für das Sternzeichen Jungfrau

Eigentlich sind Sie ein sehr besonnener Mensch, liebe Jungfrau, besonders wenn es um Finanzen geht. Bevor Sie eine Rechnung anweisen, kontrollieren Sie diese lieber dreimal, um sicherzustellen, dass alles seine Richtigkeit hat. Doch die aktuellen Konstellationen verlocken Sie dazu, auch einmal eine weniger durchdachte Ausgabe zu tätigen.

Lange haben Sie sich nichts gegönnt – nun sind Sie an der Reihe, etwas Luxus zu genießen. Aus Sicht der Sterne dürfen Sie sich das gerne erlauben, denn Ihr Herrscher Merkur unterstützt Sie in den nächsten Monaten hervorragend dabei, wieder Geld in die Kassen zu spülen, besonders gut vom 15. August bis 8. September. Zu zusätzlicher Vorsicht ist jedoch um den 5. August geraten. Dann durchläuft der Götterbote Ihr Zeichen im Rückwärtsgang.

Ihre besten Geldtermine:

17. Juni

21. Juni

30. Juni

26. Juli

1. August

30. August

9. September

12. September

25. September

