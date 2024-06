Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für das Sternzeichen Löwe

Zugegeben, der Sommer könnte sich in finanzieller Hinsicht etwas holprig für Sie gestalten, lieber Löwe. Nutzen Sie daher die Kraft der aktuellen Merkur-Konstellation, um Ordnung in Ihren Alltag zu bringen. Verschieben Sie die Steuererklärung nicht länger und erstellen Sie eine Budgetplanung, die über den Sommer hinausgeht – und halten Sie sich daran. Dies verschafft Ihnen einen klaren Überblick darüber, was Sie sich derzeit leisten können.

Wenn Sie gerade eine berufliche Veränderung in Betracht ziehen, können Sie sich darauf verlassen, dass Merkur Ihnen besonders im Juli den Rücken stärkt. Vom 5. bis 28. August ist allerdings Vorsicht geboten. Während Merkur rückläufig ist, sollten Sie keine großen finanziellen oder beruflichen Sprünge wagen und Ruhe bewahren.

Ihre besten Geldtermine:

11. Juni

14. Juni

2. Juli

7.Juli

2. August

30. August

26. September

27. September

Lesen Sie außerdem: Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Löwe von Juni bis September