Das Sternschnuppen-Horoskop ab 12. August 2023: Sternzeichen Löwe

Im Grunde wollen Sie sich nicht beklagen. Alles scheint sich so zu entwickeln, wie Sie es sich erhoffen. Und doch – eine leise Stimme in Ihrem Inneren wispert Ihnen Zweifel ins Ohr! Was, wenn nicht alles Gold ist, was glänzt? Es wird Zeit, diesen Zweifeln Gehör zu schenken, denn sie besitzen eine nicht zu verleugnende Realität. Das Schönreden muss aufhören! Ehrlichkeit, sich selbst und anderen gegenüber, muss das Ruder übernehmen. Sie werden merken: Das tut Ihren Beziehungen richtig gut! Sie brauchen keine Sorge haben – wenn Sie jetzt Ihren Sorgen Ausdruck geben, gibt das Ihrer Liebe noch mehr Tiefe.

Sternschnuppenwunder des Löwen: Mein Wunsch besitzt die Kraft eines lodernden Feuers! Mit dem Licht der Wahrheit vertreibe ich jeden Zweifel!