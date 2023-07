Diese 3 Sternzeichen erleben in der zweiten Jahreshälfte 2023 noch ein echtes Liebeswunder!

Wenn es in der ersten Jahreshälfte bei Ihnen noch nicht so richtig geklappt hat und Sie noch auf der Suche sein sollten, dann bietet sich im Oktober noch einmal eine große Chance auf romantische Erlebnisse für Sie, lieber Krebs. Doch auch, wenn Sie bereits in einer Beziehung sein sollten, wird der goldene Oktober mit großer Wahrscheinlichkeit eine schöne Zeit für Sie. Sie fühlen sich Ihrem Schatz nun wieder ganz nah. Vielleicht schmieden Sie auch gemeinsame Zukunftspläne und wagen den nächsten Schritt in Ihrer Partnerschaft. Ein bisschen Mut hilft Ihnen jetzt viel weiter.

Im Dezember wird es dann noch einmal wirklich interessant. Wenn Venus sich am 4. Dezember 2023 in den Skorpion begibt, steht bei Ihnen die Liebe erneut hoch im Kurs. Ihr*e Seelenpartner*in ist gar nicht so weit entfernt, wie Sie glauben. Sie können sie oder ihn noch dieses Jahr treffen, sollte es noch nicht geschehen sein.