Das große Vollmond-Horoskop für Juli 2021 für den Stier

Als Stier fühlen Sie sich vielleicht gerade etwas gehemmt. Das liegt daran, dass das Quadrat aus Saturn und Uranus bei Ihnen wirkt. Sie haben gute Ideen, aber es will nicht so recht fruchten. Hier hilft Ihnen der Vollmond mit seinen großartigen Impulsen, sich anderen Menschen zu öffnen. Was auch immer Sie gerade in Ihrem Herzen bewegen: Zeigen Sie sich damit! Sie können jetzt auf offene Ohren stoßen und so die Hilfe bekommen, die Sie gerade brauchen, um sich selbst zu verwirklichen. Wichtig ist, dass Sie Ihre Komfortzone verlassen und mutig die Begegnung suchen. Ihr persönliches Mondmantra: Ich gehe mutig auf andere zu und öffne mein Herz dem Neuen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit by-studio/iStock und Astrowoche.de