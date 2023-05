Das große Vollmond-Horoskop für Juli 2021 für die Zwillinge

Als Zwillinge-Geborene erleben Sie jetzt eine Phase der Stabilisierung. Was vorher mit Unsicherheiten behaftet war, bekommt nun ein festes Fundament. Sie können also aufatmen, denn so manche Zitterpartie gehört nun der Vergangenheit an. Klarheit macht sich breit. Das haben Sie einem positiven Saturn-Einfluss zu verdanken! Zugleich wächst Ihre Motivation, eine neue Liebe in Ihr Leben zu lassen. Hier müssen Sie aber den ersten Schritt tun. Der Traumprinz oder die Traumprinzessin wird nicht von alleine auf Sie zukommen. Wenn Sie aber mutig aus sich herausgehen, werden Sie ans gelangen. Ihr persönliches Mondmantra: Ich vertraue in mich selbst und verwirkliche meine Träume.

Artikelbild und Social Media: Collage mit by-studio/iStock und Astrowoche.de