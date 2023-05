Das große Vollmond-Horoskop für Juli 2021 für den Widder

Um sich diesen besonderen Energien des Vollmondes zu öffnen, sollten Sie, lieber Widder, sich auf Ihre grundlegenden Eigenschaften besinnen: Ihren Mut. Der Herrscher Ihres Zeichen steht im Feuerzeichen Löwe und erfährt dadurch starke schöpferische Impulse. Jetzt ist Ihre Tatkraft gefragt! Überlegen Sie: Welche Ideen wollte ich schon lange verwirklichen? Welche Projekte liegen noch in der Schublade? Diese sollten jetzt das Licht der Welt erblicken. Zögern Sie nicht länger, sondern zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Sie werden die nötige Unterstützung aus der Umwelt erfahren. Setzen Sie ein Zeichen! Ihr persönliches Mondmantra: Ich lasse mein Licht erstrahlen und verwirkliche, was in mir steckt.

Artikelbild und Social Media: Collage mit by-studio/iStock und Astrowoche.de