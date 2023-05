Das große Vollmond-Horoskop für Juli 2021 für die Jungfrau

Liebe Jungfrau, die Zeiten des Zweifelns sind vorbei. Auch wenn Sie es gar nicht fassen wollen, so manche Sorge löst sich jetzt in Luft auf. Wo zuvor noch großer Kummer Ihr Herz im Griff hatte, macht sich Erleichterung breit. Natürlich bewahren sich Vertreter Ihres Zeichens die Skepsis, gerade wenn es auf einmal wieder gut läuft. Doch widerstehen Sie dem Drang, das Haar in der Suppe finden zu wollen. Seien Sie sich bewusst, dass es diesmal keinen Haken an der Sache gibt – und öffnen Sie Ihr Herz den positiven Impulsen dieses Vollmondes. Gerade in Sachen Liebe werden Sie es nicht bereuen. Ihr persönliches Mondmantra: Ich beruhige meinen Geist und höre auf mein Herz – und genieße unbefangen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit by-studio/iStock und Astrowoche.de