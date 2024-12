Das große Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Krebs

Sie haben nahezu den ganzen Winter über Power-Sterne: Mars steht in Ihrem Zeichen. Ihnen ist kein Ziel zu hoch, kein Weg zu weit! Sie sind in Topverfassung und verfügen über eine Bärenkondition. Nur die Tage rund um den Vollmond vom 11. bis 15.01. setzen Ihnen ein bisschen zu. Ein kleiner Tipp noch: „Entsäuern“ Sie in regelmäßigen Abständen Ihren Körper – er dankt es Ihnen mit gesteigerter Vitalität und blendendem Aussehen.