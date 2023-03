Das große Wunsch-Horoskop ab 28. März 2023: Jetzt machen 6 Sterne Träume wahr!

Es ist erst Ende März, doch die mitreißende Kraft des Frühlings ist so spürbar wie selten. Der feurige Tatendrang, der die Widderzeit stets bestimmt, wird durch eine Glück verheißende Begegnung von Jupiter und Merkur beflügelt; Venus und Uranus bringen knisternden Flirt und Sinnlichkeit. Und ein dynamischer Mars lässt mithilfe von Saturn Dinge wahr werden, die Sie schon aufgeben wollten. Ja, unter solchen Sternen könnten sich in dieser Woche tatsächlich Träume erfüllen.

Mars und Saturn beeinflussen Emotionen und Erfolg

Die Widderzeit gibt Ihnen Kraft und neuen Mut, sie bringt Ihnen aber auch gefühlvolle Momente. Widder und gefühlvoll? Ja, ganz genau! Zwar sorgt das stürmische Feuerzeichen dieses Jahr dank zweier Neumonde in seinem Revier für reichlich Aufregung und Aufbruchsstimmung in allen Lebensbereichen. Doch gleichzeitig reist der Herrscher dieses ersten Frühlingszeichens durch den hoch emotionalen Krebs und setzt sich dafür ein, Ihnen zu mehr Klarheit über Ihre Gefühlswelt zu verhelfen. Zu erkennen, was man wirklich fühlt, ist schließlich eine wichtige Voraussetzung, um glücklich zu sein. Auch die feinfühlige Fische-Energie hat in den letzten Wochen Ihr ganz persönliches Erleben stark beeinflusst.

Seit der verantwortungsbewusste Saturn Anfang des Monats in dieses Zeichen der Spiritualität gereist ist, wird selbst Gefühlsskeptikern verdeutlicht, dass Empfindsamkeit, Intuition und Träume ebenso wichtig sind wie Ratio, Pragmatismus und Erfolg auf der materiellen Ebene. Wenn sich nun Krebs-Mars und Fische-Saturn am Donnerstag, den 30.03., in einem harmonischen Trigon begrüßen, bietet sich Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, materiellen Erfolg und Glück bringende Erfüllung zu verbinden. Fragen Sie sich am besten zum Wochenanfang, welche Aufgaben oder Beziehungen Ihnen genau dieses Gefühl vermitteln könnten und nutzen Sie den Donnerstag, um konkrete Schritte diesbezüglich einzuleiten.

Sie haben keine Ahnung, was das sein könnte? Nun, dann lassen Sie sich am besten von der belebenden Begegnung von Merkur mit Glücksplanet Jupiter inspirieren. Die beiden gehen am Dienstag, den 28.03., eine fruchtbare Konjunktion ein. Nehmen Sie sich etwas Zeit an diesem Tag, lassen Sie Ihre Gedanken treiben oder brainstormen Sie, was Ihnen zu Ihrer perfekten Zufriedenheit noch fehlt. Seien Sie gewiss, auf Merkur und Jupiter ist Verlass – bald wissen Sie, welche Schritte es einzuleiten gilt, um einen fantastischen Frühling zu erleben.

Uranus und Venus regen zu neuen Chancen an

Doch damit nicht genug! Zwei weitere Planeten mischen bei diesem verspielten und äußerst kreativen Frühlingsreigen mit: Auch Uranus und Venus werden am Wochenende ein inniges Sternenpaar. Jetzt schlägt unser Herz schneller, es kribbelt und knistert unter der Haut. Venus nimmt uns an die Hand und führt uns geradewegs ans Ziel unserer Herzenswünsche. Und Uranus reißt uns aus der Langeweile und der Routine, unsere Fantasie verleiht der Liebe und der Lust neue Flügel. Diese belebenden Impulse beschränken sich aber nicht auf unser Liebesleben, sie eröffnen uns auch im Beruf und bei allen unseren Plänen verlockende Perspektiven. Wohin wir unseren Blick in dieser Woche auch wenden, überall bieten sich großartige Chancen. Und nein, wir werden diese Chancen nicht verschlafen, dazu sind wir jetzt viel zu motiviert und erwartungsfroh. Wir packen an, wir wollen den Erfolg und wir freuen uns auf eine Zeit voller Liebe, Freude und Erfüllung!

Das persönliche Glücks-Ritual: Aktivieren Sie ihr Herzchakra

Es sind Sterne zum Träumen. Aber die glücksverheißenden Konstellationen in dieser Woche wollen auch genutzt werden. Dieses Ritual soll Ihnen helfen, sich der großartigen Chancen, die diese Sterne bieten, bewusst zu werden. Es unterstützt Sie dabei, sich neuen Gelegenheiten auf allen Lebensebenen zu öffnen und sich emotional berühren zu lassen: von anderen Menschen oder den eigenen Werten. Dabei nutzen Sie die Kraft Ihres Herzchakras. Das Herzchakra sitzt auf Höhe des Herzens und bildetet die Mitte der sieben Energiepunkte Ihres Körpers. Es hält Ihr seelisches System in Balance. Hier spüren Sie, was das Leben für Sie lebenswert, schön und lebendig macht.

Üben Sie sich darin, Ihr Herzchakra bis zum nächsten Neumond am 20. April bewusst wahrzunehmen: Konzentrieren Sie sich täglich für wenige Minuten auf Ihren Brustbereich, visualisieren Sie grünes oder rosanes Licht in ihn hinein und spüren Sie, wie sich das dort anfühlt: weit oder eng, warm oder kalt, taub oder sehr intensiv? Wie verändert sich das Gefühl in den kommenden Tagen und durch Ihre bewusste Wahrnehmung? Können Sie die dort sitzenden Emotionen bewusst verändern? Was passiert im Außen durch diese Übung? Notieren Sie Ihre Eindrücke.

