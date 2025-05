Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Jungfrau

Sie hören jetzt Dinge, liebe Jungfrau, die niemand sagt – aber alle meinen. Der Hexenmond schenkt Ihnen die Gabe, zwischen den Zeilen zu lesen, zwischen den Worten zu fühlen. Ihre Magie zeigt sich in Gesprächen, in Gedanken, in kleinen Beobachtungen, die Sie mit großer Klarheit deuten können. Vielleicht ist es an der Zeit, etwas auszusprechen, das schon lange in Ihnen ruht. Ihre Stimme ist jetzt besonders wirksam – nicht weil sie laut ist, sondern weil sie wahr ist. Achten Sie auf innere Botschaften, die sich wie Gedanken tarnen. Ihr besonderes Talent liegt im präzisen Formulieren – Sie können Dinge sagen, die andere erst fühlen lernen. Das kann heilen, klären und bewegen.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich sage, was gesagt werden muss – mit Wahrheit und Herz."