Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Waage

Vielleicht merken Sie, liebe Waage, dass es nun nicht mehr reicht, alles im Gleichgewicht zu halten. Der Hexenmond zeigt Ihnen, was Ihnen wirklich etwas bedeutet – und was Sie nur aus Gewohnheit festhalten. Ihre Magie liegt in der feinen Unterscheidung zwischen Nützlichem und Überlebtem. Jetzt ist der Moment, Ihre inneren Werte neu zu definieren – nicht im Kopf, sondern im Gefühl. Was macht Sie reich, ohne dass es etwas kostet? Was gibt Ihnen Sicherheit, ohne Sie festzuhalten? Ihr Talent besteht darin, Schönheit mit Tiefe zu verbinden – Ihre Entscheidungen sind nie nur vernünftig, sondern auch seelenvoll. Und genau darin liegt Ihre größte Kraft in dieser Woche.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich wähle mit dem Herzen – und bleibe mir treu."