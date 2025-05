Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Schütze

Sie spüren, lieber Schütze, dass es jetzt nicht um äußere Horizonte geht, sondern um eine innere Reise. Der Hexenmond zieht Sie in die Stille – nicht aus Rückzug, sondern aus Tiefe. Ihre Magie liegt in Ihrer Verbindung zu etwas Größerem: Sie können Sinn erkennen, wo andere nur Verwirrung spüren. Vielleicht kommt eine alte Sehnsucht wieder auf – oder ein Traum, den Sie längst vergessen glaubten. Ihre Intuition ist jetzt besonders wach, auch wenn Sie sie nicht immer greifen können. Vertrauen Sie auf das, was zwischen den Gedanken aufsteigt. Ihr Talent ist es, Sinn zu spüren, bevor er sich erklärt – ein innerer Kompass in unübersichtlicher Zeit. Folgen Sie ihm.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich finde Richtung in der Tiefe – und lasse mich führen."