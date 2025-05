Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Skorpion

Der Hexenmond spricht direkt zu Ihnen, lieber Skorpion, denn er leuchtet in Ihrem Zeichen. Vielleicht spüren Sie eine seltsame Mischung aus Unruhe und Klarheit – als würde Ihre Seele genau wissen, was jetzt reif ist. Ihre Magie liegt in der Wandlungsfähigkeit, mit der Sie durch seelische Prozesse gehen, die andere meiden. Was sich jetzt zeigt, gehört zu Ihnen – auch wenn es unbequem ist. Sie erkennen Ihre eigene Wahrheit, ohne sie beweisen zu müssen. Nun heißt es, sich selbst ganz neu zu begegnen, ohne die alten Rollen. Ihr Talent ist die radikale Ehrlichkeit mit sich selbst – und darin liegt enorme innere Freiheit. Die Welt braucht das, was Sie in sich tragen.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich bin bereit, mein wahres Selbst anzunehmen."