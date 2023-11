Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für die Jungfrau: So nutzen Sie den Neumond!

Ein Potpourri aus Chancen erwartet Sie in dieser Woche. Ihr analytisches Denken wird durch Sonne und Uranus am Montag herausgefordert. Neue Perspektiven zeigen sich, wenn Sie offen bleiben für unerwartete Lösungen. Das Venus-Merkur-Sextil am Mittwoch ist besonders positiv, da Merkur Ihr Herrscher ist. Dieser Tag kann neue finanzielle Chancen aufzeigen. Ihre Liebe für Details ist hier von Vorteil. Das Mars-Trigon-Neptun am Freitag lädt Sie ein, eine Pause von der täglichen Routine zu nehmen. Die Sonne-Mars-Konjunktion am Samstag hingegen stärkt Ihre Fähigkeit, praktische Lösungen für Herausforderungen zu finden. Jetzt gelingt alles! Nutzen Sie diese Energie, um Ihre Pläne voranzutreiben und sich auf Ihre langfristigen Ziele zu konzentrieren.

