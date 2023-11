Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für den Skorpion: So nutzen Sie den Neumond!

Liebe Skorpion-Geborene, der Hexenmond entfaltet sich in Ihrem Zeichen: Eine intensive Zeit der Transformation und Selbsterkenntnis beginnt. Überraschenden Entwicklungen am Montag begegnen Sie am besten mit stoischer Ruhe. Venus und Merkur am Mittwoch verstärken Ihr Bedürfnis nach tiefgründigen Gesprächen. Gehen Sie allen Oberflächlichkeiten aus dem Weg. Das Mars-Trigon-Neptun am Freitag lässt Sie in die mystischen Seiten des Lebens eintauchen, während die Sonne-Mars-Konjunktion am Samstag Ihre Entschlossenheit verstärkt, notwendige Veränderungen in Ihrem Leben herbeizuführen. Nutzen Sie die kraftvolle Energie des Hexenmondes, um sich Ihren inneren Schatten zu stellen, Altes loszulassen und sich auf Ihre langfristigen Ziele zu konzentrieren.

Artikelbild und Social Media: Collage mit mariusFM77/iStock und Astrowoche.de