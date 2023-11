Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für die Waage : So nutzen Sie den Neumond!

Die Sonne und Uranus bringen Sie am Montag leicht aus der Bahn, doch Ihre Fähigkeit, ausgewogen zu reagieren, hilft Ihnen, auch das Unerwartete zu parieren. Das Venus-Sextil-Merkur am Mittwoch, mit Venus als Ihrem Herrscher, betont die Harmonie in Ihren Beziehungen. Nutzen Sie Ihre diplomatischen Fähigkeiten, um liebevolle Gespräche zu führen. Das Mars-Trigon-Neptun am Freitag schenkt Ihnen die Chance, tiefer in Ihre Träume und Wünsche einzutauchen. Die Sonne-Mars-Konjunktion am Samstag ermutigt Sie, so manche Idee mit neuem Schwung zu verfolgen. Der Hexenmond bietet kosmische Unterstützung dabei an, Ihre harmonische Natur einzusetzen, um aktiv an der Balance zwischen Ihren inneren Bedürfnissen und den Anforderungen der Umwelt zu arbeiten.

Artikelbild und Social Media: Collage mit mariusFM77/iStock und Astrowoche.de