Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für den Schützen: So nutzen Sie den Neumond!

Der Hexenmond schickt Sie in das Abenteuer des inneren und des äußeren Wachstums. Am Montag stachelt die Sonne-Uranus-Opposition Ihre Reiselust an, seien Sie bereit für spontane Ideen. Wohin geht es als Nächstes? Venus und Merkur im Verbund fördern am Mittwoch finanzielle Vorteile. Nutzen Sie beherzt ein Angebot! Das Trigon aus Mars und Neptun am Freitag weckt den inneren Philosophen und lädt Sie ein, Ihre höheren Ideale zu erforschen. Visionen können unter dem Signum von Sonne und Mars am Samstag Wirklichkeit werden. Ihr angeborener Optimismus ist Ihr Antrieb, um Ihre Ziele mit neuem Schwung zu verfolgen. Nutzen Sie die kosmische Unterstützung dieser Woche, um Ihre Horizonte zu erweitern, sowohl im geistigen als auch im materiellen Bereich.

Artikelbild und Social Media: Collage mit mariusFM77/iStock und Astrowoche.de