Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Schützen ihr volles Potenzial!

Wann immer die Sonne in Ihr Zeichen reist, lieber Schütze, erwacht der innere Magier in Ihnen. Diese Woche, in der Pluto in den Wassermann eintritt und Neptun seine magischen Kräfte entfaltet, verstärkt Ihre Lebensfreude und trägt Sie durch die dunkle Jahreszeit bis hinüber ins neue Jahr.

Die Sterne helfen Ihnen, Ihren Glauben an Ihre Bestimmung und Ihren Lebenssinn wiederzufinden, falls Sie ihn kurzzeitig verloren haben sollten. Vertrauen Sie auf die kraftvollen Impulse, die Ihnen die kosmischen Energien in den Bereichen Liebe und Finanzen senden. Reiten Sie die Welle des Erfolgs, die auf Sie zukommt.

Ihr Mantra:

„Ich fühle, dass meine persönliche Vision nun gelebt werden will. Ich teile sie mit anderen und bringe so meine Seele zum Leuchten.“