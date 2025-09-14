Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Krebs
Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für Krebse!
Lieber Krebs, Sie sehnen sich nach Sicherheit, doch Merkur, unterstützt vom progressiven Uranus, fordert Sie auf, Ihr Geld ungewöhnlicher zu investieren. Eine kleine, doch mutige Veränderung im Alltag kann schon jetzt eine große Wirkung auf Ihr Budget haben. Ihr Herrschergestirn, der Mond, legt den Finger auf alte Ängste, die Sie bisher blockiert haben und hilft Ihnen, diese loszulassen. Sie erkennen: Finanzen sind kein Schreckgespenst, sondern eine Möglichkeit, das Leben zu gestalten. Reden Sie mit anderen über Ihre Pläne und gewinnen Sie Unterstützung. So entsteht ein Gefühl von Rückhalt, das Ihnen erlaubt, nach vorne zu schauen. Genau darin liegt Ihr neuer Reichtum.
Ihr Merkur-Mantra:
„Ich lasse Ängste los und wähle Vertrauen.“