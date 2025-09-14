Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, Sie wollen glänzen und Merkur schenkt Ihnen jetzt die Worte und Kontakte, die Ihre Ideen zum Leuchtfeuer machen. Keine Angst, wenn Uranus jetzt Kapriolen schlägt. Die Veränderungen, die er bringt, entpuppen sich bald als Glücksfall. Der Mond fordert Sie auf, klar zu spüren: Was will ich wirklich? Diese Erkenntnis verändert auch den Umgang mit Geld. Plötzlich investieren Sie in Dinge, die Ihnen Freude bringen und gleichzeitig Wert schaffen. Ihr Charisma zieht Menschen an, die Sie fördern oder mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Halten Sie nicht an alten Konzepten fest – neue Wege versprechen mehr Erfolg. Glauben Sie an sich!

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich wähle, was mir wirklich entspricht, und das macht mich reich.“