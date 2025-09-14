präsentiert von WUNDERWEIB.de
Thema der Woche

Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Jungfrau

Aus der Serie: Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für Jungfrauen!

Liebe Jungfrau, Merkur, Ihr steter Begleiter, macht Sie gerade besonders aufmerksam. Sie erkennen leicht, welche neuen Möglichkeiten Ihnen eine Veränderung auf der Arbeit bringt. Zusätzlich hilft Ihnen IHR zweiter Neumond dieses Jahr, Selbstzweifel endlich loszulassen. Sie erkennen: Ordnung ist gut, aber manchmal braucht es Mut zum Risiko. Gerade jetzt spüren Sie, dass Ihr Pragmatismus eine große Stärke ist, weil er mit neuen Ideen Hand in Hand geht. Lassen Sie nicht zu, dass Sorgen Ihr Herz belasten. Sie haben mehr in der Hand, als Sie denken. Nutzen Sie die Klarheit, die diese Woche bringt, und handeln Sie entschlossen. So entsteht eine neue Sicherheit.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich vertraue meiner Klarheit, denn sie zeigt mir den Weg zum Erfolg.“

Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Löwe
Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Waage
NewsThema der WocheHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Galaxie leuchtet in rot mit einem großen Planeten im Hintergrund - Foto: wowinside / AdobeStock und AdobeFirefly (generiert mit KI)
Thema der Woche
Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für alle 12 Sternzeichen!

Gelber leuchtender Sternzeichenkreis schwebt vor Wolken - Foto: rawintanpin/iStock
Die Sterne der Woche
Diese 3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 15.09.25 eine wunderbare Glückssträhne!

Die Woche ab dem 15. September wird für drei Sternzeichen fantastisch, denn die Sterne bringen Liebe, Glück und Erfolg.

Verschiedene Edelsteine in unterschiedlichen Farben - Foto: Adobe Stock/Kateryna Kordubailo (generiert mit KI)
Welcher Edelstein bringt Ihnen Glück?
Steine der Sternzeichen: Edelsteine nach Dekaden, Ausgleichssteine und ihre Wirkung

Jedes Sternzeichen hat seinen ganz persönlichen Edelstein, von dem es besonders profitiert. Lesen Sie jetzt, welcher es für Sie ist, und wie Ihnen Ihr Ausgleichsstein zusätzlich helfen kann.

Symbolbild von Venus und Mars, die sich in einer Traum-Wolken-Welt treffen - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Sextil sorgt für Liebesglück
Das Venus-Mars-Sextil am 16.09.25 weckt in diesen 3 Sternzeichen neue Leidenschaft & Verbundenheit

Das harmonische Venus-Mars-Sextil am 16. September 2025 beschert diesen 3 Sternzeichen außergewöhnliche Liebeschancen!

Pinkfarbener Horoskopkreis umgeben von Wolken - Foto: Surasak Suwanmake/iStock
Die Sterne fürs Wochenende
Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 13.09.2025 dank Merkur & Jupiter ein fantastisches Wochenende!

Am Wochenende ab dem 13. September dürfen sich drei Sternzeichen auf eine glückliche und schwungvolle Zeit freuen.