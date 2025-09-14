Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, Merkur, Ihr steter Begleiter, macht Sie gerade besonders aufmerksam. Sie erkennen leicht, welche neuen Möglichkeiten Ihnen eine Veränderung auf der Arbeit bringt. Zusätzlich hilft Ihnen IHR zweiter Neumond dieses Jahr, Selbstzweifel endlich loszulassen. Sie erkennen: Ordnung ist gut, aber manchmal braucht es Mut zum Risiko. Gerade jetzt spüren Sie, dass Ihr Pragmatismus eine große Stärke ist, weil er mit neuen Ideen Hand in Hand geht. Lassen Sie nicht zu, dass Sorgen Ihr Herz belasten. Sie haben mehr in der Hand, als Sie denken. Nutzen Sie die Klarheit, die diese Woche bringt, und handeln Sie entschlossen. So entsteht eine neue Sicherheit.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich vertraue meiner Klarheit, denn sie zeigt mir den Weg zum Erfolg.“