Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, Sie kennen Ihre Schwachstellen bestens. Merkur deckt Sie jetzt auch für andere auf. Uranus stellt eine Gewohnheit infrage, die Sie mehr kostet, als Sie glauben. Haben Sie den Mut hinzusehen, und den Fehler zu korrigieren. Schließlich macht genau das Sie stärker: Sie erkennen, welche Belastungen Sie loslassen dürfen. Das Gefühl der Kontrolle kehrt zurück. Sie spüren, dass es leichter ist, Unterstützung zuzulassen, anstatt alles im Alleingang zu regeln. Eine vertraute Person könnte Ihnen helfen, genau den Ausweg zu finden, den Sie gesucht haben. Ihr Reichtum beginnt dort, wo Sie Vertrauen wagen.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich erkenne, was mich blockiert, und lasse los.“