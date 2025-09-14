Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Schütze

Die Sterne rufen Sie zu einem großen Blick nach vorne auf, lieber Schütze. Der Götterbote Merkur zeigt Ihnen, dass es an der Zeit ist, Visionen auch praktisch umzusetzen. Uranus bringt hierbei erfreuliche Überraschungen: vielleicht eine Chance im Ausland, eine Weiterbildung oder ein inspirierender Kontakt. Der Neumond erinnert Sie daran, nicht zu groß zu träumen, ohne Ihre Basis zu sichern. Doch wenn Sie beides verbinden – Mut und Realität – wächst daraus echter Erfolg. Ihr Optimismus wird diese Woche zu Ihrer stärksten Währung. Menschen hören Ihnen zu und vertrauen auf Ihre Ideen. Nutzen Sie diese Energie, um einen Traum mit Substanz auszustatten.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich verbinde meinen Mut mit der Realität und daraus wächst mein Gewinn.“