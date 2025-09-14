Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Waage

Mars in Ihrem Zeichen hat Ihnen, liebe Waage schon gezeigt, wie wichtig Balance ist. Jetzt kommt Merkur dazu und erinnert Sie daran, dass auch Ihre Finanzen Ausgleich brauchen. Dies lässt Sie alte Abmachungen überdenken. Ihnen wird klar, dass Harmonie nur entsteht, wenn Sie auch für Ihre eigenen Bedürfnisse sorgen. Sie spüren plötzlich, wie befreiend es ist, Nein zu sagen – auch in Geldfragen. Gerade dadurch schaffen Sie Raum für neue Möglichkeiten, die ehrlicher zu Ihnen passen. Eine Partnerschaft oder ein Gespräch mit einer wichtigen Person könnte diese Woche der Schlüssel sein. Lassen Sie sich nicht von äußeren Erwartungen steuern. Ihr Weg darf Ihr eigener sein!

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich erlaube mir, fair zu teilen – auch mit mir selbst.“