Das Horoskop der Supersterne ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Stier

Lieber Stier, nun ist wirklich Zeit, Ihre Finanzen auf den Prüfstand zu stellen. Merkur hilft Ihnen, Ihre Ressourcen neu zu ordnen und Entscheidungen zu überdenken. Uranus bringt Ihnen Ideen, wie Sie aus Altem etwas Neues schaffen können. Sei es durch clevere Investitionen oder kreative Konzepte. Göttervater Jupiter unterstützt Sie darin, Ihre finanziellen Ziele mit Weitblick und viel Geduld zu verfolgen. Am Samstag erkennen Sie dann plötzlich, dass eine kleine Veränderung Großes bewirken kann und was Sie dafür tun müssen. Strategisches Vorgehen legt den Grundstein für langfristige Stabilität. Machen Sie sich am besten schon frühzeitig einen Plan.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich erkenne mein Potenzial und nutze es klug."