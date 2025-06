Das Horoskop der Supersterne ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Zwillinge

Ihr Herrscher Merkur gibt Ihnen, lieber Zwilling, diese Woche das nötige Rüstzeug, um sich fokussiert auszudrücken, besonders in Situationen, die bisher verfahren schienen. Ihre Gedanken sind klar sortiert und Ihre Ideen auf den Punkt gebracht. Uranus eröffnet Ihnen ungewöhnliche Wege, Ihre Botschaft überzeugend zu vermitteln. Sei es durch ein wichtiges Gespräch oder einen kreativen Ansatz. Jupiter lässt Sie spüren, dass Ihre Worte Wirkung haben und Türen öffnen können. Am Samstag könnte ein Gespräch einen Durchbruch bringen und Ihnen eine neue Perspektive eröffnen. Wer jetzt offen bleibt, zieht genau die richtigen Menschen an. Für Sie wird das ein Kinderspiel.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich spreche meine Wahrheit aus und erschließe neue Wege."