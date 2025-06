Das Horoskop der Supersterne ab dem 23.06.2025: Sternzeichen Widder

Götterbote Merkur zeigt Ihnen, lieber Widder, wie Sie Ihre großen Pläne auf solide Beine stellen können, besonders in Bezug auf langfristige Erfolge. Jetzt lohnt es sich, strategisch zu kommunizieren und sich nicht von alten Zweifeln ablenken zu lassen. Uranus öffnet Ihnen die Augen für neue Möglichkeiten. Sei es durch unerwartete Gespräche oder überraschende Begegnungen. Jupiter bringt Ihnen das Selbstvertrauen, Ihren Weg entschlossen weiterzugehen. Am Samstag gibt Ihnen eine Erkenntnis den letzten Impuls, eine Idee in die Tat umzusetzen. Wer jetzt mutig handelt, profitiert langfristig. Lassen Sie diese Chance nicht verstreichen.

Ihr Erfolgsmantra für diese Woche:

"Ich vertraue auf meine Klarheit und handle entschlossen."