Die Liebe und die Sache mit der Treue

Untreue in einer festen Beziehung erleben zu müssen, ist eine schwere Enttäuschung und große Kränkung. Plötzlich ist man nicht mehr der einzige, ganz besondere und allerwichtigste Mensch im Leben des Partners. Aber auch für den Fremdgeher ist nicht alles nur eitel Sonnenschein. Das schlechte Gewissen drückt und das Hin- und Hergerissensein zwischen Partner und Liebschaft kann sehr belasten. Die Verletzung geht so tief, dass sie nicht wieder heilen kann. Laut dem Psychologen Wolfgang Krüger liegt der Grund bei 60 % der Fälle in einer unglücklichen Beziehung. Er meint: „Obgleich der Seitensprung weit verbreitet ist, sollte man ihn nicht als Betriebsunfall der Liebe ansehen, denn er weist im Allgemeinen auf eine Störung der gesamten Liebesbeziehung hin.“ Diese Störungen können unterschiedliche Gründe haben:

Mangelnde Anerkennung:

Manchmal ist er Ausdruck für ein angeschlagenes Selbstbewusstsein. Ein Problem, das besonders bei Männern verbreitet ist. Wenn der Alltag nicht mehr rund läuft und im Job die eigene Kompetenz öfters infrage gestellt wird, wirkt das sehr verunsichernd. In diesem geschwächten Zustand sind sie nicht mehr in der Lage, Nähe herzustellen. Das Selbstwertgefühl muss erst wieder aufgepäppelt werden. Und was ist dazu wohl besser geeignet als die bewundernde Anerkennung einer Geliebten.

Angst vor Nähe:

Weniger durchschaubar, vor allem aus der Sicht der betrogenen Ehefrau, ist die Angst vor zu großer Nähe. Zu viel Harmonie in der Beziehung macht ihnen Angst, lässt traumatische Kindheitsgefühle wieder an die Oberfläche kommen. Sei es, dass sich die Eltern damals plötzlich trennten, ein Geschwisterchen auf einmal alle Aufmerksamkeit auf sich zog oder die Eltern oder ein Elternteil sehr übergriffig und emotional verschlingend wirkten. Zu viel Nähe erzeugt dann ein Gefühl der Abhängigkeit, und gerade ein Seitensprung wird diesem Harmoniegefüge ein jähes Ende bereiten und wieder Distanz herstellen.

Treu oder untreu? So tickt Ihr Sternzeichen

Unglückliche Beziehung:

Hier liegen die Dinge etwas anders, denn der Grund für die Untreue liegt nicht in der Persönlichkeit des Seitenspringers. Ein Seitensprung ist eine bittere, manchmal aber auch hilfreiche Erfahrung. Je nachdem, was man daraus macht. Der Seitensprung ist meist gar nicht gewollt, sondern wird als etwas erlebt, das einem einfach zugestoßen ist. Die bisherige Beziehung ist zu einer funktionierenden Wirtschafts- und Versorgungsgemeinschaft verkommen, in der man sich entfremdet hat. Der persönliche Kontakt ist abgerissen, man freut sich nicht mehr aufeinander, sondern nimmt sich gegenseitig wie eine schlechte Angewohnheit hin. Und in diesen freien Raum kann schnell jemand anderes eindringen, der einem wieder das Gefühl von Lebendigkeit, Abwechslung und persönlicher Wertschätzung vermittelt.