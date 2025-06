Das Horoskop zum Jupiter-Wunder ab dem 16.06.2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, dieser Sommerbeginn hat es in sich… Nicht, weil etwas Großes passiert, sondern weil Sie allmählich merken, dass alles schon da ist, was Sie glücklich macht. Jupiter hilft Ihnen, sich von alten Belastungen zu befreien und Platz für Leichtigkeit zu schaffen. Mars verleiht Ihnen Kraft, ein altes Thema aus der Vergangenheit endgültig abzuschließen. Venus zeigt Ihnen, dass Selbstliebe nicht egoistisch ist, sondern ein Geschenk an sich selbst. Vielleicht erleben Sie am Sonntag einen Moment innerer Klarheit, der Ihnen zeigt, wie wenig Sie wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Der Sommer könnte für Sie ein leiser, aber kraftvoller Neubeginn werden.

Ihr Jupiter-Mantra:

"Ich lasse los und gewinne mein Leben zurück."