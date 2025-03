Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Sternzeichen Jungfrau

Diese Woche lädt Sie dazu ein, sich aus Ihrer Komfortzone zu wagen und das Leben mit mehr Leichtigkeit zu genießen! Liebe Jungfrau, der leidenschaftliche Mars schenkt Ihnen den Mut, sich nicht länger zurückzuhalten und Ihre Herzenswünsche aktiv anzugehen. Ihr Herrscherplanet Merkur unterstützt Sie auch, was Ihnen neue Offenheit und Spontaneität in der Liebe und im Alltag bringt. Besonders am Sonntag, wenn Jupiter und Sonne aufeinandertreffen, können unerwartete Chancen auftauchen, die Sie ermutigen, Ihre Zurückhaltung hinter sich zu lassen. Was sich anfangs spielerisch anfühlt, könnte sich als überraschend bedeutsam erweisen – lassen Sie es entspannt auf sich zukommen.

Ihr Glücksmotto:

"Ich öffne mich für das Ungeplante und vertraue dem Leben."