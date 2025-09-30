Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Wassermann

Lieber Wassermann, für Sie kommt die Wochen-Falle aus einer Richtung, die Sie lieben: neue Ideen. Jupiter verführt Sie, jede Eingebung sofort zur Wahrheit zu erklären. Doch nicht alles, was aufregend klingt, ist tragfähig. Ihr Schutz liegt darin, die besten Einfälle zu sammeln, aber nicht sofort umzusetzen, sondern erst einmal zu überprüfen. Die Sonne schenkt Ihnen dafür Geduld und Balance – sie hilft, zwischen Inspiration und Illusion zu unterscheiden. Ihre Wunschziele erreichen Sie, wenn Sie den Mut haben, nicht alles sofort zu leben, sondern Schritt für Schritt vorzugehen. So bleiben die Ideen nicht heiße Luft, sondern verwandeln sich in echte Chancen.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich lege meinen Fous auf die Ideen, die ich auch umsetzen kann.“