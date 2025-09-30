präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Thema der Woche

Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Wassermann

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: So schützen Sie jetzt Ihr Glück!

So bewahren Sie Ihr Glück, lieber Wassermann. Hier erfahren Sie, wie Sie in dieser Woche Ihr Herz schützen!

12 / 13
Sternzeichen Wassermann vor einer bunten Galaxie mit Jupiter und Merkur
Foto: Collage mit AdobeFirefly (generiert mit KI) und Astrowoche.de
Auf Pinterest merken

Lieber Wassermann, für Sie kommt die Wochen-Falle aus einer Richtung, die Sie lieben: neue Ideen. Jupiter verführt Sie, jede Eingebung sofort zur Wahrheit zu erklären. Doch nicht alles, was aufregend klingt, ist tragfähig. Ihr Schutz liegt darin, die besten Einfälle zu sammeln, aber nicht sofort umzusetzen, sondern erst einmal zu überprüfen. Die Sonne schenkt Ihnen dafür Geduld und Balance – sie hilft, zwischen Inspiration und Illusion zu unterscheiden. Ihre Wunschziele erreichen Sie, wenn Sie den Mut haben, nicht alles sofort zu leben, sondern Schritt für Schritt vorzugehen. So bleiben die Ideen nicht heiße Luft, sondern verwandeln sich in echte Chancen.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich lege meinen Fous auf die Ideen, die ich auch umsetzen kann.“

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Steinbock
Weiter
Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Fische
Seite
NewsThema der WocheHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Eine bunte Galaxie mit Jupiter und Merkur - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Thema der Woche
Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: So schützen Sie jetzt Ihr Glück!

Bewahren Sie Ihr Glück, denn die Sterne locken Sie mit leeren Versprechungen. So schützen Sie in dieser Woche Ihr Herz!

Blick auf den Merkur im Weltall - Foto: Anita Mostofa/AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Wechsel
Merkur im Skorpion ab dem 06.10.2025: Diesen 3 Sternzeichen gelingt ein großer Durchbruch!

Wenn Merkur am 6. Oktober in den Skorpion wechselt, erwarten uns klare und kraftvolle Wochen. Das spüren besonders drei Sternzeichen.

Astrologie-Kreis mit Symbolen der 12 Sternzeichen - Foto: Surasak / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich ab dem 29.09.2025 auf eine Woche voller Liebeszauber freuen!

Diese 3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 29.09.2025 unter romantischen und sinnlichen Einflüssen in den Oktober.

Zwei Personen halten Lotto-Scheine hoch - Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock
Die besten Lotto-Zeiten
Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

Geburtstagsgeschenk neben einem Strauß mit orangenen Blumen - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Wöchentliches Horoskop
Das Geburtstagshoroskop für das Sternzeichen Waage für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Lesen Sie jetzt das Geburtstagshoroskop für alle, die in der Woche 29. September bis 5. Oktober 2025 ihren Geburtstag feiern.