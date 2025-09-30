Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Fische
So bewahren Sie Ihr Glück, lieber Fisch. Hier erfahren Sie, wie Sie in dieser Woche Ihr Herz schützen!
Liebe Fische, Sie sind anfällig für Versprechen, die im ersten Moment wie Rettung wirken. Jupiter macht Sie jetzt noch träumerischer als sonst und lässt Sie glauben, dass alles leichter wird, wenn Sie nur vertrauen – auf das Leben, die Menschen, die allgemeine Situation. Lassen Sie das bitte sein! Die Sonne in der Waage hilft Ihnen, das Bauchgefühl mit Verstand zu verbinden. Prüfen Sie genau, bevor Sie Zusagen geben, sei es beim Geld oder in der Liebe. Enttäuschungen vermeiden Sie, wenn Sie klar zwischen Wunsch und Wirklichkeit unterscheiden. Ihre Ziele erreichen Sie, wenn Sie Fantasie nicht aufgeben, sondern mit Realität verbinden. So werden Träume zu Plänen.
Ihr Schutz-Mantra:
„Ich träume mit offenen Augen und gehe meinen Weg bewusst.“