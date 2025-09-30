Das Horoskop zum Merkur-Jupiter-Quadrat am 02.10.2025: Sternzeichen Steinbock

Die Gefahr liegt bei Ihnen, lieber Steinbock, nicht in Übermut, sondern darin, Warnsignale zu ignorieren, weil Sie weitermachen wollen wie bisher. Jupiter macht alles größer – auch das, was längst nicht mehr trägt. Die Sonne in der Waage hält Ihnen den Spiegel vor: Was ist noch gesund, und was frisst längst mehr Kraft, als es bringt? Ihr Schutz liegt darin, alte Strukturen loszulassen, bevor sie Sie belasten. Sie erreichen Ihre Ziele nicht, indem Sie alles verteidigen, sondern indem Sie sich auf das konzentrieren, was auch eine Zukunft hat. Enttäuschungen vermeiden Sie, wenn Sie rechtzeitig eine Kurskorrektur zulassen. Ihr größter Erfolg entsteht aus Klarheit, nicht aus Härte.

Ihr Schutz-Mantra:

„Ich erkenne, was mich trägt, und lasse los, was mir schadet.“