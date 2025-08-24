Das Horoskop zum Venus-Glück ab dem 25.08.2025: Die schönste Liebeswoche für Schützen

Lieber Schütze, in Ihrem Inneren lebt die Sehnsucht nach dem Unbekannten. Diese Woche erinnert Sie Venus daran, dass auch die Liebe ein Abenteuer sein darf, aber eines, das Tiefe braucht. Vielleicht spüren Sie das Verlangen, sich auf etwas einzulassen, das größer ist als ein Flirt. Vielleicht meldet sich eine alte Verbindung, die nun in einem neuen Licht erscheint. Sie müssen nicht alles sofort entscheiden, doch Sie dürfen Ihrer Sehnsucht folgen. Sie werden merken, dass Sie sich in der richtigen Partnerschaft nicht eingeengt fühlen und dass Ihre Angst vor Langerweile unbegründet bleibt. Vielleicht haben Sie diesen Menschen schon gefunden, bei dem sich Liebe so anfühlt, oder aber er ist ganz in Ihrer Nähe …

Ihr Liebes-Mantra:

„Die Liebe ist das schönste Abenteuer, das auf mich wartet!“