Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Löwen sich jetzt vor Liebeskummer!

Sie, lieber Löwe, können sich eigentlich stets auf den leidenschaftlichen Mars verlassen. Doch ausgerechnet in Ihrer Geburtstagszeit schlägt er quer. Nicht nur das: Auch die liebliche Venus, die derzeit zusammen mit der Sonne Ihr Zeichen besucht, bringt Ihnen gerade nicht das erhoffte geruhsame Liebesglück. Angestachelt durch den unkalkulierbaren Uranus sorgt sie besonders am Wochenende für reichlich – durchaus prickelnde – Unruhe. Unser Tipp: Geben Sie der Verführung nicht nach, denn das Glück wäre nur von kurzer Dauer. Bleiben Sie sich selbst und Ihrer Liebe treu. Schon in wenigen Wochen ernten Sie den Lohn.

Ihr Mantra:

"Ich bleibe auf dem von mir festgelegten Weg und schreite unbeirrt meinem Ziel entgegen."