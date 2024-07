Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Jungfrauen sich jetzt vor Liebeskummer!

Wann immer Ihr Herrscher, der kluge Merkur, Ihr Zeichen besucht, können Sie Ihrem Umfeld besonders klar Ihre Bedürfnisse verdeutlichen. Das ist auch gut so, liebe Jungfrau, denn gerade jetzt läuft es in Ihrem Liebesleben nicht ganz so rund. Dies ist vor allem dem Fakt geschuldet, dass die Arbeitswelt Sie fest im Griff hat. Dieses Wochenende könnte sich entscheiden, ob Ihr Liebster oder Ihre Liebste da noch mitgehen will. Nutzen Sie daher die Macht des Götterboten und starten Sie eine große Charmeoffensive. Das löst die Probleme zwar nicht auf ewig, gibt Ihnen jedoch genug Zeit, sich zu überlegen, was Sie wirklich von Ihrer Partnerschaft wollen.

Ihr Mantra:

"Ich verfolge meine Ziele und bin dennoch kompromissbereit."