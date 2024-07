Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Stiere sich jetzt vor Liebeskummer!

Seit einigen Jahren schon, lieber Stier, sind Sie Streit und Kummer mehr als gewohnt. Somit sind Sie besser als so manch anderes Zeichen auf den Stresstest des Wochenendes vorbereitet. Dennoch müssen auch Sie sich in Acht nehmen, nicht die Nerven zu verlieren, wenn Ihre Herrscherin, die liebliche Venus, in Konfrontation mit dem aufbrausenden Uranus geht. Ihre persönlichen Bedürfnisse nach mehr Freiraum werden in den kommenden Tagen von Ihren Liebsten hinterfragt, vielleicht sogar eingeengt. Doch verteidigen Sie unbedingt Ihre Privatsphäre – ohne jemanden zu hintergehen. Wenn Sie jetzt dem Druck nachgeben, tut das der bisherigen Ungezwungenheit Ihrer Partnerschaft nicht gut.

Ihr Mantra:

"Ich genieße mein freies, zwangloses Liebesleben."