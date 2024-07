Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Zwillinge sich jetzt vor Liebeskummer!

Sie, lieber Zwilling, haben Glück, dass Ihr Beschützer Merkur jetzt durch die Jungfrau reist. So können Sie so manches Beziehungsdrama, das am Wochenende auf Sie zukommen könnte, mit klugen Strategien und vernünftiger Argumentation im Keim ersticken. Allerdings ist mit einigen Provokationen zu rechnen, denn der streitlustige Mars reist durch Ihr Zeichen und will Sie in Liebesangelegenheiten aus der Reserve locken. Gern lassen Sie sich hier – wie in anderen Dingen – eine Hintertür offen. Doch jetzt ist die Zeit, klare Stellung zu beziehen. Haben Sie Vertrauen. Lassen Sie Ihre Liebsten Ihre wahren Gefühle wissen, dann ordnet sich manches Liebeschaos ganz von selbst.

Ihr Mantra:

"Ich stehe zu meinen Gefühlen und teile sie furchtlos mit!"