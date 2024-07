Das Horoskop zur bedrohlichen Venus am 02.08.24: So schützen Widder sich jetzt vor Liebeskummer!

Normalerweise unterstützt Sie Ihr Herrscher, der feurige Mars, bestens dabei, konsequent und aufrecht Ihren Weg zu gehen. Doch an diesem Freitag schwächt die Spannung zwischen Venus und Uranus Ihre Fähigkeit, klar zu sehen, was langfristig gut für Sie ist. Sie werden unvorsichtig und zeigen sich von Ihrer undiplomatischsten Seite. Das kann Ihrer Liebe jetzt zum Verhängnis werden! Wie gut, dass der clevere Merkur gerade durch die vernünftige Jungfrau reist. So kann Ihr Gegenüber erkennen, was hinter Ihren Kurzschlusshandlungen steht – und es nicht allzu persönlich nehmen. Lassen Sie sich auf angebotene Kompromisse ein, und Sie werden noch lange zufrieden in Ihrer Partnerschaft sein.

Ihr Mantra:

"Ich kläre meine Emotionen, bevor ich handle."