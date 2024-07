Mars in den Zwillingen ab 20. Juli 2024: Diesen 4 Sternzeichen verhilft er zu beeindruckenden Erfolgen!

Mars ist der Herrscherplanet der Widder und Skorpione und versorgt diese mit ihrem unbändigen Ehrgeiz und Dynamik. Doch auch die anderen Sternzeichen spüren seine Kräfte. Als Planet für Energie und Aktivität wirkt der rote Planet sich vor allem auf unser Handeln, Durchhaltevermögen und die Gesundheit aus, was jedoch auch immer von dem Sternzeichen abhängig ist, in welchem er sich jeweils befindet. Wenn Powerplanet Mars nun in den quirligen Zwillingen steht, bringt dies frischen Wind und jede Menge Abwechslung in unseren Alltag.

Zwillinge gehören neben Wassermännern und Waagen zu den Luftzeichen und sind bekannt für Ihr geistreiches, flexibles Wesen und den Drang, Neues zu erleben und ständig aktiv zu sein. Sie sind unterhaltsam, jedoch teilweise auch flatterhaft und unorganisiert. Das wird nun auch in Kombination mit Mars deutlich, da sich plötzlich immer wieder neue Möglichkeiten und Chancen ergeben, zwischen denen wir uns nur schwer entscheiden können.

Mit Mars in den Zwillingen treffen wir unsere Entscheidungen jedoch wesentlich spontaner als noch zuvor im gemächlichen Stier. Der Verstand arbeitet blitzschnell und die Auffassungsgabe ist besonders gut. Durch den Einfluss des geistreichen Zwillings wird das Denkvermögen zudem bereichert und angeregt. Wir haben Spaß daran, Neues zu lernen, sind witzig und besonders erfinderisch. Es fällt außerdem leichter, in den offenen Austausch mit anderen zu treten, denn die Kommunikationsstärke wird durch den Zwillinge-Einfluss gefördert und wir blühen in Diskussionen so richtig auf. Gesellige Runden und das Reisen werden besonders genossen und auch der Handel gelingt erfolgreich.

Auch wenn Zwillinge Kommunikationsexperten sind, besteht in Kombination mit dem impulsiven Mars die Gefahr, sehr spitzzüngig zu sein und andere mit unbedachten Worten zu verletzen. Das hat unschöne Streitigkeiten zur Folge. Achten Sie mit Mars in den Zwillingen daher am besten noch mehr auf Ihre Ausdrucksweise und Zwingen Sie niemandem Ihre Meinung auf, um Streitigkeiten zu vermeiden. Auch wichtige Entschlüsse sollten nicht vorschnell getroffen werden, da man sich mit allzu großer Leichtfertigkeit auch in einige Schwierigkeiten stürzen könnte.