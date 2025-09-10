Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Jungfrau

Jupiter lässt Sie aufblühen, liebe Jungfrau. Sie spüren, wie wichtig echte Verbindung für Ihre Heilung ist. Vielleicht erleben Sie eine Überraschung aus dem Freundeskreis oder werden Teil eines Projekts, das Ihnen das Gefühl gibt, gesehen zu werden. Wer Sie in der Vergangenheit unterschätzt hat, wird jetzt staunen. Die Liebe kann Ihnen jetzt auf Augenhöhe begegnen. Ob in einer neuen Partnerschaft oder als neue Perspektive in einer alten Verbindung: Es entsteht Nähe, wo vorher Unsicherheit war. Vertrauen Sie den Menschen, die in Ihrem Leben sein wollen.

Ihr Glücksmantra:

„Ich bin Teil von etwas Größerem.“