Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, Sie sind ja eigentlich stets ein Sonnenkind, doch erleben Sie diese Woche wie einen ganz besonders strahlenden Sonnenaufgang. Jupiter fordert Sie dazu auf, alten Geschichten endlich ein Ende zu setzen. Vielleicht spüren Sie eine Sehnsucht, sich zurückzuziehen und innerlich aufzuräumen. Genau hier entsteht neue Zuversicht. Sie erkennen, was nicht mehr zu Ihnen gehört, und das befreit Sie. Wenn Sie sich von äußeren Erwartungen lösen, entdecken Sie, was Sie wirklich wollen. Und daraus wächst Ihre wahre Kraft!

Ihr Glücksmantra:

„Ich lasse los, was nicht mehr zu mir gehört.“