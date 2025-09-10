Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Waage

Liebe Waage, in dieser Woche fragt das Leben Sie, wofür Sie wirklich gesehen werden möchten. Jupiter bringt Sie in Kontakt mit Ihrem tiefen Wunsch nach Anerkennung. Vielleicht haben Sie Ihre Träume lange angepasst oder sich klein gemacht, um es anderen recht zu machen. Jetzt dürfen Sie Ihren Platz einnehmen – im Job, im Leben und in der Liebe. Sie erkennen, dass es nicht egoistisch ist, gesehen zu werden. Eine neue berufliche oder kreative Möglichkeit bringt Licht in Ihre Zukunft. Auch eine Beziehung kann sich wandeln, wenn Sie den Mut haben, zu sagen, was Sie wirklich brauchen. Ihre Seele sehnt sich nach Wertschätzung – und Sie haben sie verdient.

Ihr Glücksmantra:

„Ich muss mein Leuchten nicht länger verstecken.“