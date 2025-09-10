Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Krebs

Glücksplanet Jupiter steht in Ihrem Zeichen, lieber Krebs. Sie sind also sein Favorit in dieser besonderen Woche. Alte Enttäuschungen und Kummer verlieren jetzt ihre Schwere, weil Sie sich selbst mit neuen Augen sehen. Sie fühlen sich stärker, präsenter und geliebter. Ihr Herz wird leichter, weil Sie sich endlich wieder trauen, es weit zu öffnen – nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. Etwas Neues klopft an Ihre Tür… Vielleicht ist es ein Mensch, vielleicht eine neue Aufgabe oder vielleicht einfach ein neues Lebensgefühl. Lassen Sie sich auf diese Bewegung ein und haben Sie keine Angst vor Veränderungen.

Ihr Glücksmantra:

„Ich bin bereit für mein neues Glück.“