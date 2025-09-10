Das Jupiter-Glückshoroskop ab dem 12.09.2025: Sternzeichen Skorpion

Glücksplanet Jupiter öffnet Ihnen, lieber Skorpion, jetzt neue Türen. Sie dürfen aufbrechen – zu neuen Gedanken, neuen Orten und neuen Lebenszielen. Vielleicht haben Sie sich in den letzten Monaten zu sehr um andere gekümmert. Jetzt kommt Bewegung in Ihr Herz. Vielleicht in Form einer Idee, einer Reise oder eines Menschen, der Sie inspiriert. Es geht um Weite, um Freiheit und darum, Ihre innere Welt mit neuen Eindrücken zu füttern. Alte Glaubenssätze dürfen gehen, neue Perspektiven erwachen. Auch in der Liebe kann es jetzt einen Neuanfang geben. Vor allem, wenn Sie bereit sind, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Erlauben Sie sich, sich zu verändern. Genau dort beginnt Ihr neues Glück.

Ihr Glücksmantra:

„Ich öffne mein Herz für neue Wege.“