Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, die Liebe berührt Sie in dieser Woche auf eine äußerst angenehme Weise, die sanft und magisch zugleich daherkommt. Frau Venus spricht Ihre Sprache: zart, offen, verträumt. Der unberechenbare Uranus schickt Ihnen jemanden, der diesen Zauber erkennt. Der Ihnen sehr gewogene Jupiter bringt Ihnen emotionale Sicherheit, ohne dass Sie sich irgendjemanden gegenüber erklären müssen. Wenn Sie in einer Partnerschaft sind, spüren Sie, wie Ihre Verbindung endlich wieder in Fluss kommt, einfach, weil Sie einander besser zuhören. Eine neue Liebe könnte wie ein zartes Lied beginnen – kaum hörbar, aber tief. Und vielleicht ist genau das der Beginn von etwas Echtem.

Ihr Liebes-Sommer-Mantra:

"Ich lasse die Liebe leise zu und schenke Vertrauen."