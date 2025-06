Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, selten war es für Sie so leicht, sich auf jemanden tiefer einzulassen, denn diese Woche erleben Sie die Liebe völlig ohne Druck. Die liebliche Venus sorgt für eine aufregende Begegnung, die Ihnen zeigt: Nähe kann sich auch leicht anfühlen. Der dramatische Uranus öffnet Sie für Menschen, die Ungewöhnliches lieben, aber damit genau das in Ihnen wecken, was Sie lange nicht mehr erleben durften. Jupiter stärkt Ihre Bereitschaft, mehr zu geben, weil Sie spüren, dass da jemand ist, der bleibt. In Ihrer Beziehung dürfen Sie Erwartungen loslassen und einfach genießen, was ist. Was sich jetzt verbindet, könnte langfristig tragfähig sein.

Ihr Liebes-Sommer-Mantra:

"Ich liebe, ohne mich darin zu verlieren und werde gehalten."